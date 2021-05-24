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الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من ضبط سائق دهس 3 أشخاص بالشيراتون
الإثنين 24/مايو/2021 - 08:52 م
داليا عادل
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط سائق سيارة ملاكي هارب لقيامه بدهس 3 أشخاص بمنطقة الشيراتون.
وأستمع رجال المباحث لشهود العيان الذين قالوا أن السيارة زرقاء اللون ملاكي وكانت تسير بسرعة جنونية، وتفاجئوا إنها قامت بدهس 3 أشخاص، وكانت في تمام الساعة 10 مساء، ثم قامت باالهروب من مكان الحادث.
بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام سيارة مسرعة بدهس 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات
وأستمع رجال المباحث لشهود العيان الذين قالوا أن السيارة زرقاء اللون ملاكي وكانت تسير بسرعة جنونية، وتفاجئوا إنها قامت بدهس 3 أشخاص، وكانت في تمام الساعة 10 مساء، ثم قامت باالهروب من مكان الحادث.
بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام سيارة مسرعة بدهس 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات
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