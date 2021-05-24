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الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من ضبط سائق دهس 3 أشخاص بالشيراتون

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط سائق سيارة ملاكي هارب لقيامه بدهس 3 أشخاص بمنطقة الشيراتون.

وأستمع رجال المباحث لشهود العيان الذين قالوا أن السيارة زرقاء اللون ملاكي وكانت تسير بسرعة جنونية، وتفاجئوا إنها قامت بدهس 3 أشخاص، وكانت في تمام الساعة 10 مساء، ثم قامت باالهروب من مكان الحادث.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام سيارة مسرعة بدهس 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات

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