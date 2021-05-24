بالأسماء.. تعرف على صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع بعض المدافعين المميزين فى مسابقة الدوري الممتاز، من أجل بحث الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وهناك رغبة قوية من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك للتعاقد مع مدافع جديد فى الصيف المقبل، خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التى ارتكبها الخط الخلفي فى بعض المباريات.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الثنائى محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، ومحمود رزق مدافع الاتحاد السكندري ضمن حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بشكل كبير.



