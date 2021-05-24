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السفير الفلسطيني دياب اللوح يستقبل وكيل لجنة الإسكان في البرلمان المصري

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، وفداً برئاسة وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب و رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات  النائب المهندس طارق شكري ، وذلك اليوم الاثنين في مقر السفارة بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء قرأ الضيوف الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ، وثمن السفير دياب اللوح هذه الزيارة   والتي تشد من أزر الفلسطينيين في محنتهم ومواجهتهم لطغيان آلة الاحتلال التي تتجاوز كل القوانين الدولية و العسكرية التي تستمر في العنجهية محاولة تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف 
 

وثمن السفير دياب اللوح الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر  هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني ، مؤكدًا  على محورية الدور المصري  تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر  امتدادا  لأمنها القومى وتحرص  دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني .

ومن جهته أعرب النائب طارق شكرى التضامن المصري الكامل و الوقوف الدائم  إلى حقوق  الشعب الفلسطيني المشروعة ، كما تم مناقشة أوجه التعاون من أجل البدء في إعادة إعمار قطاع غزة بين القيادتين في مصر و فلسطين .

وتقدم السفير دياب اللوح بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكافة أجهزة الدولة على تعاونها الجم في مد يد العون من أجل اعادة اعمار قطاع غزة والتخفيف على الشعب الفلسطيني من أبناء قطاع غزة  في كافة المناحي سواء داخل فلسطين وفي جمهورية  مصر العربية عبر هيئاتها المختلفة ، مؤكدا استمرار التشاور بين القيادتين والحكومتين لإنجاز كافة أوجه التعاون وإعادة الإعمار .

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قطاع غزه سفير دولة فلسطين دياب اللوح إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

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