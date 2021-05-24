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عاجل.. المصري يضرب الزمالك بهدف مبكر 1-0 "فيديو"
الإثنين 24/مايو/2021 - 09:04 م
الفجر الرياضي
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نجح إيميكا إيزي في تسجيل الهدف الأول لفريقه المصري البورسعيدي في شباك الزمالك، في المباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.
وجاء هدف إيميكا مبكرا في الدقيقة الثانية ليمنح فريقه التقدم 1-0.
ويستضيف الزمالك نظيره المصري على ملعب ستاد الاسكندرية في الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة في المركز الأول بفارق 10 نقاط عن الأهلي الوصيف.
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