عاجل.. "بايدن" يؤكد عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر

أفادت شبكة "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الاثنين، عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر.





وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وتناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لملف سد النهضة؛ حيث رحب الرئيس بالجهود الأمريكية المتواصلة فى هذا الصدد، مؤكدًا تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.