جيرارد مورينو.. أفضل لاعب إسباني في أوروبا

بينما يسدل الستار على موسم 2020-21 تقريباً بالفعل في جميع البلدان الأوروبية، فإن البيانات بشأن أداء لاعبي كرة القدم الإسبان تبرز دون شك تألق جيرارد مورينو، الذي بات بإجمالي 31 هدفاً في مسابقات رسمية أكثر لاعب إسباني يسجل أهدافاً.

فلا أحد يقترب من هذا الرقم، لا في أي من الدوريات الخمسة الكبرى -إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا- ولا المتوسطة مثل البرتغال أو بلجيكا أو اليونان أو هولندا ولا حتى في الأدنى.

وبشكل كلي، سجل اللاعبون الإسبان أهدافاً خلال هذا الموسم في دوريات إجمالي 25 بلدًا.

وإلى جانب تلك المذكورة بالفعل، انضمت إلى القائمة بولندا ورومانيا وسويسرا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وأذربيجان والدنمارك وإسرائيل وأرمينيا وسلوفاكيا وليتوانيا وتركيا وفنلندا وكرواتيا ومالطا، وفي جميعها، وقع اللاعبون الإسبان على إجمالي 1084 هدفاً.

ويمكن لمدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي أن يرى في شخصية جيرارد مورينو نموذج اللاعب الأكثر حسماً، إذ أن بياناته لا تخدع: بين الدوري الإسباني (23 هدفاً) والدوري الأوروبي (6) والمباريات الدولية مع إسبانيا (2)، بإجمالي 31 هدفاً في موسم لم ينته بعد لمهاجم فياريال الذي لم يلعب بعد نهائي "أوروبا ليغ" أمام مانشستر يونايتد.

ويمكن أن يزيد جيرارد مورينو عدد أهدافه ويبتعد أكثر عن صاحب المركز الثاني في الترتيب، ألفارو موراتا، الذي سجل 22 هدفاً هذا الموسم مع يوفنتوس، بوصفه ثاني أفضل هداف إسباني في كل دوريات أوروبا، وإذا لم تكن هناك مفاجآت، فسيكون الاثنان أساسيين في خط هجوم الماتادور تحت إمرة لويس إنريكي في بطولة أمم أوروبا.

ويوجد آخر قد بذل قصارى جهده هذا الموسم هو فيران توريس، لاعب مانشستر سيتي، الذي وقع هذا الموسم على 19 هدفاً دون احتساب ما يمكن أن يسجله في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وأفضل شيء في فيران أنه لم يفشل في التسجيل في أي منافسة، كونه سجل في جميع المنافسات التي شارك فيها سواء دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة وودوري أبطال أوروبا.

وفي إيطاليا، يوجد مهاجم آخر يحمل يقدم أداء رائعا، هو بورخا مايورال، المعار من ريال مدريد لروما، وقد سجل خلال الموسم 17 هدفا ليصبح رابع أفضل لاعب إسباني في جميع الدوريات الأوروبية.

ووقع مايورال على 10 أهداف في الدوري الإيطالي و7 في الدوري الأوروبي، لكن لم يتم استدعاؤه من قبل من جانب لويس إنريكي للعب بقميص المنتخب.

وفي فريق أقل عانى من خيبة أمل بسبب الهبوط إلى الدرجة الثانية، برز رافا مير، الذي سجل مع أويسكا 16 هدفاً، وهو رقم مثير للإعجاب وصل إليه ميكيل أويارزابال أيضا في ريال سوسيداد.

وفي البرتغال، تألق ماريو جونزاليز، الذي كان مفأجاة فريقه المتواضع، تونديلا، بالدوري البرتغالي برصيد 15 هدفاً.

وتجاوز النجم الإسباني هذا الموسم في قائمة هدافي الدوري البرتغالي الممتاز فقط كلاً من مهدي تاريمي (بورتو) وهاريس سيفيروفيتش (بنفيكا) وبدرو أنطونيو جونكالفيس (سبورتنغ)، برصيد 16 و22 و23 هدفا على التوالي.

وفي البرتغال أيضا، تألق أبيل رويز مع فريق براجا برصيد 11 هدفاً، ورغم أن أغلبها كان في بطولة الكأس (7)، لكنه أكد في سن 21 عاماً أنه يمكن أن يكون صاحب مستقبل كبير.

هناك أيضا توني مارتينيز، الذي وقع في بورتو على عدد لا بأس به من الأهداف بواقع 9.

وبنفس عدد الأهداف التي سجلها ماريو غونزاليز، تألق خورخي مولينا، الذي لا يقهر، في سن 39 عاماً مع غرناطة برصيد 15 هدفا، بين الدوري الإسباني والكأس والدوري الأوروبي.

وكانت بولندا أيضا بلدا مثمراً للغاية بالنسبة للاعبين الإسبان. وفي مواسم سابقة، فاز نجوم مثل كارليتو لوبيز (2017-18) أو إيجور أنجولو (2018-19) بلقب هدافي الدوري الممتاز، حالياً تراجعت الأرقام لكن العديد منها كان مهما للغاية.

وهذه هي حالة خيسوس خيمينيز، الذي سجل في جورنيك زابرزي 14 هدفاً في جميع المسابقات أو إيفان لوبيز "إيفي"، الذي وقع على 13 هدفاً مع راكو تشيستوشوفا، وخيسوس إيماز (11) في جاجيلونيا بياليستوك، وداني راميريز وإريك إكسبوزيتو (9 لكليهما) في ليخ بوزنان وسلاسك فروتسواف، على التوالي.

وفي إسبانيا، تصدّر ثنائي ليفانتي، خوسيه لويس موراليس وروجر مارتي، أكثر الإسبان تسجيلاً للأهداف بواقع 14، بينما فعل المخضرم روبرتو سولدادو الشيء نفسه مع غرناطة، وهو ما يزيد بواحد فقط عن كل من سانتي مينا نجم سيلتا فيغو وماركوس يورينتي مهاجم أتلتيكو مدريد وبورخا إجليسياس لاعب بيتيس.

ووقع كارلوس سولير على 12 هدفاً مع فالنسيا وهو نفس ما فعله باكو ألكاسير، الذي سجل مع فياريال 6 أهداف في الدوري الإسباني و6 أخرى في الدوري الأوروبي.

وتمكن جوسيلو لاعب ألافيس من تسجيل 11 هدفاً بزيادة واحد فقط عن سرخيو كاناليس (بيتيس) وراؤول غارسيا (أتلتيك).

لكن، بلا شك، الشخص الوحيد الذي ليس لديه منافس هو جيرارد مورينو، وبحسب الأرقام، يجب أن يشارك رقم "9" الإسباني في بطولة كأس أمم أوروبا، خاصة وأن أهدافه تثبت كفاءته، مع العلم أن تسجيل 31 هدفاً في نفس الموسم ليس عملاً سهل بالنسبة للكثيرين، ومن المؤكد أن لويس إنريكي قد لاحظ ذلك.

قائمة الهدافين الإسبان في أهم الدوريات الأوروبية:

- 31 هدفاً: جيرارد مورينو (فياريال/إسبانيا)

- 22 هدفاً: ألفارو موراتا (يوفنتوس/إيطاليا).

- 19 هدفاً: فيران توريس (مانشستر سيتي/إنجلترا).

- 17 هدفاً: بورخا مايورال (روما/إيطاليا).

- 16 هدفاً: رافا مير (أويسكا/إسبانيا) وميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد/إسبانيا).

- 15 هدفاً: ماريو جونزاليز (تونديلا/البرتغال) وخورخي مولينا (غرناطة/إسبانيا)

- 14 هدفاً: خيسوس خيمينيز (جورنيك زابرزي/بولندا) وياجو أسباس (سيلتا/إسبانيا) وخوسيه لويس موراليس وروجر مارتي (ليفانتي/إسبانيا) وروبرتو سولدادو (غرناط /إسبانيا).