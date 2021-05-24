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آينتراخت فرانكفورت يستغني عن 6 لاعبين دفعة واحدة
الإثنين 24/مايو/2021 - 09:15 م
وكالات
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استغنى نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني عن ستة لاعبين مع نهاية موسم الدوري الألماني المنقضي والذي توجه به فريق بايرن ميونيخ.
وأعاد فرانكفورت كلا من لوكا يوفيتش المعار من ريال مدريد وماركوس شوبرت المعار من شالكه إلى نادييهما.
وبالإضافة إلى ذلك، رفض فرانكفورت تمديد عقود كل من يترو فيلمس ويانيك بروجر ولوكاس فارنبرج ويابيتس ماكاندا ماليكو.
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