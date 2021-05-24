وزير قطاع الأعمال: تحولت من تشجيع الفانلة الحمراء إلى اللبني



أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه راضي عن أداء فريق غزل المحلة التابعة للوزارة لافتا أن هناك تغييرات كبيرة أجريت على النادي.



وقال "توفيق" خلال تصريحات أعلامية لفضائية، "الحدث اليوم": "تحولت من تشجيع الفانلة الحمراء إللى الفانلة اللبني، لم أكن أتخيل هذا الأداء"، معقبًا: "هناك بعض الثغرات في الفريق ولكن سوف نسعى إلى تلافيها ومعالجتها في الموسم المقبل؛ أجرينا تغييرات مؤسسية في النادي والجميع يعمل في تخصصه".



وتابع: "أجرينا تغييرات في غرف خلع الملابس والاستاد ولدينا 24 لاعبا من الفريق يعيشون في المحلة وهو ما يبرر التجانس الكبير الذي يشهده الفريق".



واختتم: "نقوم ببذل كل ما لدينا من جهد ونؤدي واجبنا وما هو من المفترض أن نقوم به لدعم الفريق ومساندته".