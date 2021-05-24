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الأسبوع الأول.."العرافة" أفضل برنامج في استفتاء الفجر 2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حصل برنامج "العرافة" على أفضل برنامج هارد توك شو، وذلك في الأسبوع الأول لاستفتاء "الفجر الفني"، حيث حصد ما يقرب من 2000 صوت بواقع 80.76%.

و تقدم برنامج "العرافة" الإعلامية بسمة وهبة، وقامت باستضافة عدد من نجوم الفن والغناء.

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.
الأسبوع الأول.."العرافة" أفضل برنامج في استفتاء الفجر 2021
الأسبوع الأول.."العرافة" أفضل برنامج في استفتاء الفجر 2021

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