حرارة وشبورة ورياح.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس الأيام المقبلة، إذ يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وحذرت الهيئة من بعض الظواهر الجوية، مثل تكوّن الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط الرياح على مناطق عدة في بعض محافظات الجمهورية.





وعن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، اليوم الثلاثاء، فيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، تكون درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 33 درجة، والصغرى 20 درجة، وتكون درجة الحرارة العظمى بالإسكندرية 29 درجة، والصغرى 19 درجة، وتسجل مطروح درجة حرارة عظمى 26، والصغرى 18، أما الإسماعيلية فتسجل درجة حرارة عظمى 34 درجة، والصغرى 19 درجة، وفى العريش تكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 19 درجة، وفي شرم الشيخ تكون درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 26 درجة، وفي قنا تكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة، والصغرى 23 درجة، وفي الأقصر تكون درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 23، وفي أسوان تسجل درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة، أما ف حلايب فتسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الثلاثاء 25 مايو 2021، حتى يوم الأحد 30 مايو 2021، على النحو التالي:





يوم الثلاثاء 25 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 34 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 26 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.





يوم الخميس 27 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 28 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم السبت 29 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الأحد 30 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



