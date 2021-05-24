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مجلس الزمالك يساند الفريق أمام المصري

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب على التواجد في ستاد الاسكندرية من أجل مساندة الفريق أمام المصري البورسعيدي.
وتواجد في مقصورة ستاد الاسكندرية كل من: حسين لبيب رئيس النادي ومعه محمد الأتربي نائب الرئيس وحسين السيد وحسام المندوه.
وكان المجلس الأبيض قد تولي مهام عمله بشكل رسمي أمس الأحد وقرر التواجد في مباراة اليوم لدعم اللاعبين.
ويستضيف الزمالك نظيره المصري علي ملعب ستاد الاسكندرية في الجولة 24 من مسابقة الدوري.
 ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة في المركز الأول.

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