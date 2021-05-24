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هازارد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

الإثنين 24/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت تقارير صحفية يوم الاثنين أن صانع اللعب البلجيكي الدولي إيدن هازارد يتطلع للرحيل عن ريال مدريد الإسباني بعد موسم أخر باهت مع النادي الملكي.

 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين فإن هازارد يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق من خلاله بشكل لافت عبر بوابة فريقه السابق تشيلسي، إذ لم يستطع هازارد الظهور بالشكل المأمول خلال موسمين قضاهما مع ريال مدريد.

 

ونقلت "ماركا" عن برنامج " شيرينغريتو" بالتليفزيون الاسباني أن هازارد يسعى للعودة إلى تشيلسي، ومن المتوقع ألا يقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وجه هازارد إذا أراد الرحيل نظرا لكونه من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق وأن عقده يمتد حتى 2024.

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