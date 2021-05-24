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تنفيذ حملات لاسترداد مستحقات الدولة في شق الثعبان بحي طره
الإثنين 24/مايو/2021 - 09:59 م
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالمنطقة، بوضع آلية لتنفيذ خطة لاسترداد مستحقات الدولة وأملاكها، وذلك عن طريق تنفيذ حملات مكبرة للتعامل مع الحالات التي لم تسدد مستحقات الـدولة بمنطقة شق الثعبان، بنطاق حي طره.
وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.
كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.
وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.
وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.
كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.
وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.
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