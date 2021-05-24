تنفيذ حملات لاسترداد مستحقات الدولة في شق الثعبان بحي طره

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالمنطقة، بوضع آلية لتنفيذ خطة لاسترداد مستحقات الدولة وأملاكها، وذلك عن طريق تنفيذ حملات مكبرة للتعامل مع الحالات التي لم تسدد مستحقات الـدولة بمنطقة شق الثعبان، بنطاق حي طره.



وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.



كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.



وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.

