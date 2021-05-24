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"النقد الدولى" يبحث استراتيجية عمان لتمويل الاحتياجات المالية وإدارة الأصول السيادية

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
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بدأت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي لسلطنة عمان، اجتماعا عبر الاتصال المرئي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

وأفادت وكالة أنباء عمان الرسمية، بأن المشاورات تهدف إلى مناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة والاستجابة لجائحة كوفيد-19 والاستعداد لمرحلة التعافي وأولويات السياسات المالية والإجراءات المدرجة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى (2025-2021) بما في ذلك إجراءات الضبط المالي.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الاستراتيجية متوسطة المدى لتمويل الاحتياجات المالية وإدارة الأصول السيادية، بما في ذلك الالتزامات المالية المحتملة من الشركات المملوكة للدولة وشركة تنمية طاقة عمان.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 7.4% العام المقبل، من 1.8% في العام الجاري.

كما رجح الصندوق في تقريره لآفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر في أبريل الماضي، إلى تراجع معدل التضخم في السلطنة إلى 2.4% العام المقبل، من 3.8% العام الجاري.

يشار إلى أنه بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يمكن لأي بلد عضو به استخدام موارده بالاقتراض منه أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية، وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحد من المخاطر والتحديات.

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