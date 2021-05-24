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عاجل.. الأهلي يكشف موقف على معلول من المشاركة فى السوبر الإفريقي

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات بعثة القلعة الحمراء في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن جاهزية علي معلول للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج "90 دقيقة" التي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة: "الحمد لله وصلنا أمس إلى الدوحة بعد مباراة صن داونز، وسافرنا فترة طويلة لكن كان مهم جدًا نستفيد من التواجد في الدوحة قبل يومين من مباراة السوبر الإفريقي، مضيفًا: "اليوم تدربنا تديبة جيدة، وغدًا سنخوض مران آخر في نفس توقيت المباراة".

 

وأضاف عبد الحفيظ: "لم نواجه أي معوقات في الدوحة بل بالعكس، الأمور هنا مُرتبة بشكل جيد جدًا، واللجنة المنظمة تقوم بدور رائع جدًا، ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ونحن سعداء بسبب قرار الاتحاد الأفريقي بحضور 30% لمباراة السوبر الإفريقي، وجميع اللاعبين سعداء بذلك"، مضيفًا: "ربنا كرمنا في مشوارنا الإفريقي، وكان مهم جدًا موضوع الفصل بين البطولتين، والأمور الفنية تسير بشكل جيد".

 

وعن موقف مصابي الأهلي قال عبد الحفيظ: "حمدي فتحي خضع اليوم لأشعة والأمور كويسة أوى وغدًا سيخضع لأشعة رنين، وعلي معلول شارك في التدريبات اليوم بشكل كامل لأول مرة، واللاعبين شبه بتكتمل بنسبة كبيرة، وطبيًا علي معلول جاهز لمباراة السوبر الإفريقي، وفنيًا الأمر يعود للجنوب إفريقي بيتسو موسمياني".

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