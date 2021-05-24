إغلاق وتشميع ١٠ مصانع في شق الثعبان بطره لعدم سداد مستحقات الدولة

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إغلاق وتشميع ١٠ مصانع في شق الثعبان بطره لعدم سداد مستحقات الدولة
الإثنين 24/مايو/2021 - 10:01 م
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء محمدالمجبر، رئيس حي طره، حملة لقطع التيار الكهربائي، وسحب عدادات كهرباء، وإغلاق وتشميع 10مصانع، لم يلتزم أصحابها بسداد مستحقات الدولة داخل منطقة شق الثعبان.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ حملات لاسترداد مستحقات الدولة في شق الثعبان.
وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.
كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.
وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ حملات لاسترداد مستحقات الدولة في شق الثعبان.
وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.
كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.
وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.
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