Advertisements

إغلاق وتشميع ١٠ مصانع في شق الثعبان بطره لعدم سداد مستحقات الدولة

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع اللواء محمدالمجبر، رئيس حي طره، حملة لقطع التيار الكهربائي، وسحب عدادات كهرباء، وإغلاق وتشميع 10مصانع، لم يلتزم أصحابها بسداد مستحقات الدولة داخل منطقة شق الثعبان.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ حملات لاسترداد مستحقات الدولة في شق الثعبان.

وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.

كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.

وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.

أخبار تهمك

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 23 ساعة

المقاتل.. نجم الأهلي يقود تشكيل الأفضل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»