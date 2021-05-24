إغلاق وتشميع ١٠ مصانع في شق الثعبان بطره لعدم سداد مستحقات الدولة

تابع اللواء محمدالمجبر، رئيس حي طره، حملة لقطع التيار الكهربائي، وسحب عدادات كهرباء، وإغلاق وتشميع 10مصانع، لم يلتزم أصحابها بسداد مستحقات الدولة داخل منطقة شق الثعبان.



يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ حملات لاسترداد مستحقات الدولة في شق الثعبان.



وتعد منطقة شق الثعبان، من المناطق الصناعية الكبرى في جنوب القاهرة، وقد وجهت القيادة السياسية، بتطوير شامل للمنطقة، لتكون في مصاف المناطق المصدرة والمصنعة للرخام في الشرق الأوسط، خاصة وأن الرخام المصري، معروف بجودته العالية في سوق الخليج، وبعض الأسواق الأوربية.



كما وجهت القيادة السياسية، محافظة القاهرة بتقنين أوضاع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع في شق الثعبان، حتى يتسنى للدولة إدخال جميع المرافق للمنطقة.



وقد بدأت محافظة القاهرة، خطة تقنين الأوضاع، مع تطوير البنية التحتية في شق الثعبان، وتزويدها بميناء جاف، وخدمات إسعاف ومرور وإسكان.

