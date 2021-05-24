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عبد المنعم سعيد: الإدارة الأمريكية الحالية ستكون أبطأ في التعامل مع أزمة سد النهضة

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الادارة الامريكية تعي جيدًا أن مصر لديها ملفات ترغب في الحديث فيها خاصة ما يخص سد النهضة، بالاضافة إلى مستقبل وقف إطلاق النار للحرب للأخيرة في غزة، مؤكدًا أن الوضع الراهن يعكس عودة تدريجية للاهتمام بالدور المصري المحوري في المنطقة.

وتابع "سعيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "أعتقد أن الدور المصري في وقف إطلاق النار الاخير في غزة، أظهر للإدارة الامريكية من هو الذي يستطيع أن يفعل على الارض، حيث نجحت مصر أن تحقق أمرًا كانت تدرك الادارة الامريكية أنه صعب بما كان ".

وحول القضايا التي تناولها الاتصال الثاني بالأخص سد النهضة وملف حقوق الانسان، قال السعيد: "لابد أن نعرف أن الادارة الحالية ستكون أبطأ بالأخص في ملف سد النهضة، لأن الادارة السابقة بقيادة دونالد ترامب كانت تعتمد عليه بشكل شخصي، وعلاقاته برؤساء الدول والكيمياء بينه وبين الرؤساء، وهذه الكميا كانت متوفرة بينه وبينه الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن إدارة "بايدن" تختلف في أسلوب الادارة، كونها تعتمد بشكل أكبر على المؤسسات مثل مؤسسة الخارجية، بالإضافة لمؤسسات السي اي إيه والدفاع ومجلس الامن القومي وبالتالي مسار الامور في ظل إدارة بادين أبطأ في المسار".

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