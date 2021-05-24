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تاريخه أسود.. "د" رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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إذا ذكرت إسرائيل التصقت معها المصائب والكوارث، فهذا الكيان المحتل الذي سرق الأراضي الفلسطينية واغتصبها منذ عام 1948.

 

فلا أحد منا يخفي عليه الدور الذي قام به جهاز الموساد الإسرائيلي في التجسس بل وتورطه في العديد من عمليات الاغتيال التي تتم.

 

ومن هنا فإن لكل شخصية من الشخصيات التي تترأس هذا الجهاز دور كبير ويديه ملطخة بالدماء، فالرئيس الحالي له هو يوسي كوهين إلى أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين " د" خلفا له فمن هو " د" وتاريخه الأسود؟.

 

من هو " د" ؟

أما عن " د" فلقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بأنه قد عيين دافيد دادي برنيع رئيسا لجهاز الموساد، خلفا ليوسي كوهين.

 

وكان قد عمل " د" وشغل العديد من المناصب من بينها منصب نائب رئيس الموساد منذ العام 2019، حيث تم إطلاق عليه الكنية " د- داليت" .

 

وكذلك فإن " برنيع" كان قد التحق بجهاز الموساد عام 1996 بالإضافة إلى ذلك فإنه كان قد شارك في دورة إعداد ضباط التجميع وتم تعيينه في قسم العمليات.

 

وفي سياق متصل، تولى " د" قيادة فرقة " تسوميت" في الموساد وذلك بين عامي 2013 وحتى 2019، حيث حصلت الفرقة خلال قيادته لها على جائزة " أمن إسرائيل" في أربع مناسبات مختلفة.

 

بالإضافة إلى ذلك، كان قد أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانا رسميا في وقت سابق أثبتت فيه بأن " د" حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في مجال التمويل من جامعة نيويورك، وعمل كمدير أعمال رفيع في بنك استثماري في إسرائيل.

 

إشادة نتنياهو

وبالطبع كان قد أشاد نتنياهو بـ " برنيع" ، ففي العديد من التصريحات السابقة له قال إن " د" هو ضابط موساد لديه منجزات كثيرة وتجربة كبيرة.

 

وكان قد خدم برنيع في وحدة كوماندوز النخبة الإسرائيلي وهي " سرية هيئة الأركان العامة" وتولى عدة مناصب في أقسام الموساد.

 

وشارك أيضا في الاتصالات ومن بينها اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين السودان والمغرب.

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