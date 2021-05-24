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"مندهش".. تعليق ناري لـ عمرو أديب على اتصال بايدن بـ السيسي

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تلقي الرئيس السيسي اتصال هاتفي من نظيره الأمريكي جو بايدن للمرة الثانية خلال عدة أيام، قائلا: "أنا مندهش.. مكنتش اتخيل أن العلاقة المصرية الأمريكية تتطور بالشكل ده في وقت قصير".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المكالمة الأولى بينهما من عدة أيام كانت مكالمة اجرائية بشأن الوضع في فلسطين، بينما كانت المكالمة الثانية طبيعية، متوقعا أنها استغرقت 45 دقيقة بسبب كثرة الموضوعات التي تم مناقشتها كما أوضح بيان الرئاسة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مصر ادارت ملف القضية الفلسطينية بنجاح كبير اعترف به القاصي والداني، مضيفا: "تقديري أن مصر ستكون الجسر والضامن اللي سيعبر العالم كله منه لفلسطين".

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