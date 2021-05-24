Advertisements

الحكومة الكويتية تقر مشروع قانون للتمويل العقاري للسكن الخاص

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
أقرت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص.

وأفاد مجلس الوزراء بإقرار مشروع القانون ورفعه إلى أمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضح الوزراء الكويتي أن القانون يدعم توفير بديل تمويلي لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.

وأكد أن أقرار القانون الجديد يأتي حرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة.

أخبار تهمك

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ ساعة و 21 دقيقة

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

المقاتل.. نجم الأهلي يقود تشكيل الأفضل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»