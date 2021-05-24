مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالبدرشين

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الاثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات الأمنية بوقوع حادث بمزلقان السكة الحديد البحري.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى يوسف عقل 20 سنة تحت عجلات قطار بالمزلقان المشار إليه، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.