حقوق المنصورة تستقبل لجنة قطاع الدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور شريف خاطر _ عميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة العلماء وعمداء كليات الحقوق بالجامعات المصرية أعضاء لجنة قطاع الدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي ولفيف من فقهاء القانون للمشاركة في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر الكلية.



حيث شارك في فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر عبر برنامج الويبكس والمشاركة بمداخلات قانونية قيمة وذلك بمشاركة كل من الدكتور السيد عبدالخالق _ استاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس اللجنة، والدكتور صلاح الدين فوزي _ استاذ القانون العام والفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.



والدكتور السيد العربي _ عميد كلية الحقوق جامعة حلوان

والدكتور ممدوح هاشم _ عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور رضا عبدالحليم _ عميد كلية الحقوق بنها.



وعقب ذلك عقدت لجنة قطاع الدراسات القانونية اجتماعها بقاعة مجلس الكلية عبر نظام اون لاين ببرنامج الويبكس حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد علي روح كل من: صبري السنوسي _ عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، محمد سعيد _ عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية.



وعقب ذلك ناقشت اللجنة الموقرة جدول أعمال لجنة القطاع واتخذت عدد من القرارات أهمها: الموافقة علي مشروع لائحة برنامج الدراسات القانونية للغة الفرنسية بالساعات المعتمدة ويعد الاول من نوعه علي مستوي كليات الحقوق.





كما اتخذت اللجنة العديد من القرارات الهامة التي تتعلق بالعلمية التعليمية والاكاديمية بكليات الحقوق علي مستوي الجمهورية.



وفي نهاية اللقاء قامت اللجنة الموقرة بعمل جولة تفقدية داخل أروقة الكلية للتعرف علي احدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها بالكلية لتحديث وتطوير العملية التعليمية حيث قامت اللجنة بزيارة مكتبة الكلية والتعرف علي جميع الأنظمة الحديثة التي تم إدخالها لتسهيل عملية الاطلاع والبحث العلمي، ثم قامت اللجنة بزيارة المحكمة الصورية بالكلية.



وفي نهاية اللقاء تقدمت اللجنة الموقرة بخالص الشكر والتقدير لكلية الحقوق جامعة المنصورة لما لمسوه من تطور وتحديث بواسطة استخدام كافة الوسائل التعليمية الحديثة.