المقاتل.. نجم الأهلي يقود تشكيل الأفضل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لجولة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد لاعب وحيد من الأهلي وهو ياسر إبراهيم والدي قدم مستوى مميز مع فريقه أمام صن داونز.

وضم التشكيل كلًا من :-

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى

خط الدفاع : محمد حسين - موسى ليبوسا - ياسر إبراهيم - أيوب الأملود

خط الوسط : لويس مكويسوني - وليد الكرتي - محمد بن رومضاني - غيلاني الشعلالي - تشاما

خط الهجوم : جون بوكو.