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بعد تحذير الصحة العالمية.. شعبة الأدوية تكشف مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، على تحذير منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية خاصة عند الإصابة بفيروس كورونا بدون استشارة الطبيب المختص.

وقال "عوف" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين! إن الميكروب عند الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يأخذ مناعة منه ويصبح غير فعالًا فيما بعد.

وأشار إلى أنه في الدول الأوروبية لا يسمح بشراء المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب، موضحًا أنه في أحيان كثيرة لا يتم التوصية بالمضادات الحيوية إلا بعد عمل مزرعة له والتأكد من تأثيره على الجسم.

وأضاف أنه في المملكة العربية السعودية تم إصدار قرار بتغريم أي صيدلي يقوم بصرف المضادات الحيوية بدون روشتة الطبيب بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، مؤكدًا أن التعامل مع المضادات الحيوية يجب أن يكون بحذر خاصة أنه سلاح قوي يساعد في مقاومة أي ميكروب باستشارة الطبيب الذي يُحدد المواعيد والجرعات المناسبة.

وأكد على أنه في بعض المستشفيات يكون هناك أطباء مسئولين لعمل بروتوكول لاستخدام المضادات الحيوية بداخلها لقياس مقاومتها لكل المضادات الحيوية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الطبيب وحده هو المختص بتحديد الجرعات المناسبة من المضادات الحيوية ضمن البروتوكول العلاجي للفيروس.

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