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الهند تتحول لـ "ووهان" الصينية وتصبح بؤرة تفشي مرض الفطر الأصفر

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:20 م
مصابة بالفطر الأصفر
مصابة بالفطر الأصفر
دعاء جمال
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منذ ما يقرب من عامين أي منذ عام 2019 واجتاح العالم الفيروسات الفتاكة ومن بينها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


فحصد فيروس كورونا المستجد أرواح آلالاف البشر، ليواجه العالم كارثة من نوع جديد وهو انتشار مرض الفطر بأنواعه الأبيض والأسود وحاليا الأصفر.


فكانت مدينة "ووهان" الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، لتحمل مكانها الراية "الهند" وتصبح بؤرة تفشي مرض الفطر بأنواعه وحتى ظهور أخطر أنواع الفطر وهو الفطر الأصفر.


ما هو الفطر الأصفر وعلاقته بالهند؟

الفطر الأصفر هو أحد أشد أنواع مرض الفطر خطورة، وذلك نظرا لأنه ينتشر على الفور بشكلا داخليا ، وكذلك فهو يتسبب في تسرب القيح، وبطء التئام الجروح.


وهذا الفيروس الفتاك أيضا عندما يصاب به من هم في حالات خطره فيمكنه أن يتسبب في أعراضًا مدمرة  أخرى على سبيل المثال فشل الأعضاء والنخر الحاد.


أما عن علاقة الهند بهذه العدوى فلقد ظهر أول مصاب بهذا الفطر في مدينة غازي آباد، حيث ظهرت عليه أعراض مثل الخمول والكسل.


أسباب الفطر الأصفر

أما عن أسباب الفطر الأصفر والتي عرضتها صحيفة "تايمز أوف إنديا" فتتكون غالبية  الالتهابات الفطرية بسبب الظروف غير الصحية أي سوء النظافة.


وكذلك فمن الممكن أيضا أن تكون الموارد الملوثة (بما في ذلك الطعام)، وكذلك الاستخدام المفرط للمنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين أن يكون سببا في الإصابة بعدوى الفطر الأصفر.


أعراض الإصابة بعدوى الفطر الأصفر

كما ذكرنا فإن هناك العديد من الأعراض والتي تظهر بشكل واضح على مصاب عدوى الفطر الأصفر ومن بينها الخمول الحاد، حيث أن هذا الفيروس تبدأ بالانتشار داخليا الأمر الذي يعمل على ثقل كال الأعضاء الحيوية وكذلك فقدان الجسم لطاقته.


ونجد أيضا أن المصاب بعدوى الفطر الأصفر قد أصابه فقدان الشهية، نظرا لأن هذا الفطر يعمل على اضطراب عملية الهضم وبالتالي يفقد الشخص وزنه بشكل ملحوظ.


علاج الفطر الأصفر

أما عن علاجج الفطر الأصفر أو بشكل عام الالتهابات الصفراء هو عبارة عن حقن أمفوتيريسين ب، وهو دواء مضاد للفطريات، حيث أن ظهور هذا الفطريات ليست بالجديد.

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