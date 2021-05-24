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بعد مطالبتها بتوجيه مساعدات إعمار غزة عبر قنواتها.. "الديهي" يُحذر حماس

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم الدروس المستفادة مما جرى في فلسطين خلال الأيام الماضية هو عودة القضية الفلسطينية في صدارة المشهد الإعلامي والجماهيري على الاقل، وأصبح للقضية أنصار جدد من الاجيال الجديدة، والشعب الفلسطيني آمن أن نظرية الامن الإسرائيلي اهتزت وفشلت خلال المرحلة الحالية، واكتشف أن الفرقة والتشرذم والخلاف والصراع الموجود بين الفصائل الفلسطينية لا يصب إلا في صالح إسرائيل.

وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة كانت تحرص على إدارة الأزمة والصراع العربي الإسرائيلي وليس حلها، فهي تدير الأزمة ببراعة تحافظ على حقوق الإسرائيليين ولا تمنح الفلسطينيين شيئًا.

وتابع، أن هناك بوادر غير مريحة من تصريحات حماس، محذر حماس من محاولة الاستئثار بالمشهد وسرقة نصر الشعب الفلسطيني ونسبه لحماس فقط، وتقزيم القضية الفلسطينية وجعلها قضية إخوانية أو حمساوية وما شابه، مستنكرًا تصريح خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، بتوجيه مساعدات إعمار غزة عبر قنوات حماس، مؤكدًا أن حماس ترتكب خطيئة جديدة تضاف لخطاياها القديمة.
 
وأذاع مقطع فيديو لإسماعيل هنية، أعلن خلاله تبرعه بـ مليون دولار أمريكي لصالح حزب الله، معقبًا: "هي دي فلوسك وارثها عن أبوك، دي تبرعات من أهل الخير للشعب الفلسطيني، وفيت ما عليك للشعب الفلسطيني علشان تدعم حزب الله في لبنان".

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