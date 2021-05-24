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نشأت الديهي: الإخوان طاعون ووباء أخطر من كورونا

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلامي الإخوان في تركيا وقطر لم يتغيروا، فكانوا ينتقدوا عدم تدخل مصر فيما يحدث في غزة، وبعد تدخل مصر ونجاحها في وقف إطلاق النار، وقيامها بدور الجوكر –على حد وصفه- يزعموا أن المساعدات المادية المقدمة من مصر لإعادة إعمار قطاع غزة تهدف للتجسس على غزة من خلال الشركات المصرية.

وأضاف "الديهي"، عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه لأول مرة تقوم مصر بتقديم دعم مادي ونقدي لفلسطين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برصد 500 مليار جنيه لإعادة إعمار غزة.
 
وأذاع مقطع فيديو يستعرض أكاذيب إعلام الإخوان عن الدور المصري في غزة، تضمن انتقادهم لغياب مصر عن المشهد في ظل ما تشهده فلسطين، وعقب تدخل مصر ونجاحها في تهدئة الاوضاع انتقادهم مبادرة الرئيس السيسي، لإعادة إعمار غزة، بزعم أن المبادرة تهدف لاحتلال المصريين لقطاع غزة من الداخل والتجسس عليهم، معقبًا: "من أي مستنقع شيطاني جاء هؤلاء؟!، فهؤلاء أعداء للدولة المصرية، فهؤلاء طاعون ووباء أخطر من كورونا".

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قطاع غزه إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

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