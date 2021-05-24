لأول مرة منذ 5 سنوات.. وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري غدًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية سامح شكري، يستقبل نظيره القطري غدا في القاهرة.



وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لأول مرة يحدث لقاء بين وزيري خارجية مصر وقطر منذ 5 سنوات.



وأضاف موسى "مصر لها مطالب ويتم مراجعة كل شئ، القاهرة لم تسئ إلى أحد"، معلقا: "لإخوان الخونة المتواجدين في الخارج محتارين مش عارف يشكروا مصر ولا يشتموها على جهودها في إعادة إعمار غزة".



وأشار إلى أن وزير الخارجية سيعقد مؤتمرا صحفيا مع نظره القطري غدا لأول مرة منذ 8 سنوات.

