6 مليارات دولار قيمة استيراد مصر للقمح والذرة وفول الصويا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيمة استيراد مصر للقمح والذرة وفول الصويا يصل إلى 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من القمح يصل إلى 3.3 مليون طن قمح.



وأوضح موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا بالقمح بإنشاء الصوامع عام 2014، مشيرا إلى أن مصر تنفذ العديد من المشروعات العملاقة، كي تكون قراراتها كافة مستقلة.



وأكد موسى أن مصر أصبحت متواجدة في كل الأسواق العالمية.



ومن ناحية أخرى أشار موسى إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من مرض قادم أخطر من فيروس كورونا.



ولفت موسى إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إثيوبيا بسبب الانتهاكات في إقليم تيجراي.

