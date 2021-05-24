التحالف: اكتشاف وتدمير لغم بحري إيراني الصنع زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، اكتشاف وتدمير لغم بحري إيراني الصنع بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيات الحوثية.





وكانت قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن هذا الهجوم يؤكد استمرار الميليشيات في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.







