موسيماني يحدد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل مهاجم المارد الأحمر مروان محسن نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة الكرة بالفريق الأحمر استقرت على رحيل مروان في الصيف القادم بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بعد أن تراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الحالي.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته، أن اللاعب أيضا يرغب في الخروج ولو على سبيل الإعارة بعد أن أصبح ثالث المرشحين في حسابات المدرب الجنوب أفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية في السوبر الأفريقي، في المباراة المقرر لها الجمعة القادم على ملعب جاسم بن حمد.