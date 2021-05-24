"السيارة دهستها".. مصرع طفلة في حادث سير بأبو النمرس

لقيت طفلة مصرعها إثر وقوع حادث سير بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الاثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مأمور مركز أبو النمرس إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية المنوات، بنطاق المركز.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن مصرع طفلة دهستها سيارة بالقرب من مستشفى خاص وتم نقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذها لكنها فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

