Advertisements

وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير

الإثنين 24/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
حرص الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي لقاء الموظفين الجدد التي تم إلحاقهم بمديرية الزراعة بالفيوم من قبل الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام خدمات الشئون الزراعية والمهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندسة سناء فهمى مدير عام إدارة الموارد البشرية والاستاذ هشام شعبان قسم التوظف بالموارد البشريه وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

حيث هنأ وكيل الوزارة للموظفين الجدد، وأكد عليهم بالإلتزام والإنضباط بالعمل ثم عرضة خطته المستقبلية وأليات تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

أشار وكيل الوزارة كونك موظف جديد فإنك تكون محط أنظار المديرية التي قبلتك للعمل معها خصوصا في أول يوم عمل لك وال 6 شهور الأولى لعملك وأي خطأ منك قد يعجل بفصلك هي فترة اختبارية لقياس قدراتكم ومهاراتكم وتصرفاتكم فعليكم الارتقاء بمستوا إلى مستوى التطلعات وإثبات أنك كفء بالحصول على هذه الوظيفة.

كما حظر الموظفين الجدد من عدم ترك انطباع سيء عنه لزملائه الموظفين الذين بدورهم ينقلون هذا الانطباع السيئ عنك للإدارة العليا والتي تثق بموظفيها القدامى وآرائهم حتى وان كانت خاطئة عنك.

وقال لهم مع أول يوم عمل لكم كموظفين جدد لتثبيت أقدامكم بهذه الوظيفة عليكم التعامل مع زملائكم بطريقة تكسب ودهم وجعلهم يزكونك للإدارة لتستطيع الترقي بسرعة أكبر في السلم الوظيفي والوصول للمناصب العليا ولكن احذر من زملائك فليس كلهم يتمنون الخير لك فبعضهم يتحين الفرصة لاحراجك لا تتحدث عن مشاكلك الخاصة لزملائك فمكان العمل ليس هو المكان المناسب لذلك فالجميع لديه مشاكله الخاصة.
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير
وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير

أخبار تهمك

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الإصابة بالفطر الأسود والفطريات موجودة بمصر .. 7 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم برشلونة يعلن الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يومين

عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

منذ أقل من ساعتين

بأمر زيدان.. بيريز يطرد ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ يوم

عاجل.. أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

المقاتل.. نجم الأهلي يقود تشكيل الأفضل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. "المتحدة" تنفي الشائعات المتداولة وترد بقوة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل.. الرئيس السيسي: بايدن قادر بحنكته على إيجاد حلول جذرية لكافة تحديات العالم

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

06:15 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

06:29 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»