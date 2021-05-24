وكيل زراعة الفيوم يعقد لقاء مع الموظفين الجدد بعد إلحاقهم بالمديرية من الإدارة المركزية للتشجير

حرص الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي لقاء الموظفين الجدد التي تم إلحاقهم بمديرية الزراعة بالفيوم من قبل الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام خدمات الشئون الزراعية والمهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندسة سناء فهمى مدير عام إدارة الموارد البشرية والاستاذ هشام شعبان قسم التوظف بالموارد البشريه وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية.



حيث هنأ وكيل الوزارة للموظفين الجدد، وأكد عليهم بالإلتزام والإنضباط بالعمل ثم عرضة خطته المستقبلية وأليات تنفيذها خلال المرحلة القادمة.



وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



أشار وكيل الوزارة كونك موظف جديد فإنك تكون محط أنظار المديرية التي قبلتك للعمل معها خصوصا في أول يوم عمل لك وال 6 شهور الأولى لعملك وأي خطأ منك قد يعجل بفصلك هي فترة اختبارية لقياس قدراتكم ومهاراتكم وتصرفاتكم فعليكم الارتقاء بمستوا إلى مستوى التطلعات وإثبات أنك كفء بالحصول على هذه الوظيفة.



كما حظر الموظفين الجدد من عدم ترك انطباع سيء عنه لزملائه الموظفين الذين بدورهم ينقلون هذا الانطباع السيئ عنك للإدارة العليا والتي تثق بموظفيها القدامى وآرائهم حتى وان كانت خاطئة عنك.



وقال لهم مع أول يوم عمل لكم كموظفين جدد لتثبيت أقدامكم بهذه الوظيفة عليكم التعامل مع زملائكم بطريقة تكسب ودهم وجعلهم يزكونك للإدارة لتستطيع الترقي بسرعة أكبر في السلم الوظيفي والوصول للمناصب العليا ولكن احذر من زملائك فليس كلهم يتمنون الخير لك فبعضهم يتحين الفرصة لاحراجك لا تتحدث عن مشاكلك الخاصة لزملائك فمكان العمل ليس هو المكان المناسب لذلك فالجميع لديه مشاكله الخاصة.

