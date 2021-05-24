الأرقام تنصف أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

توج أتلتيكو مدريد بلقب الليجا للمرة 11 في تاريخه، والثانية مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وفيما يلي مجموعة من الأرقام تلخص موسم الليجا المنتهي:

-الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات: أتلتيكو مدريد، 26 فوزا.

-الفريق الأقل تحقيقا للانتصارات: بلد الوليد، خمسة انتصارات.

-الفريق الأقل خسارة: أتلتيكو وريال مدريد، أربع هزائم.

-الفريق الأكثر خسارة: إيبار، 20 هزيمة.

-الفريق الأقل تعادلا: إشبيلية، خمسة تعادلات.

-الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف: برشلونة، 87 هدفا.

-الفريق الأقل تسجيلا للأهداف: خيتافي، 28 هدفا.

-الفريق الأقل استقبالا للأهداف: أتلتيكو، 25 هدفا.

-الفريق الأكثر استقبالا للأهداف: غرناطة، 65 هدفا.

-أفضل فريق على أرضه: أتلتيكو، 48 نقطة.

-أسوأ فريق على أرضه: إيبار، 13 نقطة.

-أفضل فريق خارج أرضه: ريال مدريد، 42 نقطة.

-أسوأ فريق خارج أرضه: هويسكا وفالنسيا، 12 نقطة.

-الهداف: ليونيل ميسي (برشلونة)، 30 هدفا.

-أفضل هداف إسباني: جيرارد مورينو (فياريال)، 23 هدفا.

-أقل حارس مرمى استقبالا للأهداف: يان أوبلاك (أتلتيكو)، 25 هدفا.

-الحارس الأكثر تألقا: يان أوبلاك، 103 تصديا.

-أكثر لاعب ظهورا مع فريقه: ريميرو (ريال سوسيداد) وكورتوا (ريال مدريد) ويان أوبلاك، 3420 دقيقة.

-أطول سلسلة مباريات بلا هزيمة: برشلونة، 19 مباراة.

-أطول سلسلة انتصارات: أتلتيكو، ثمانية انتصارات.

-أطول سلسلة تعادلات: ريال بيتيس، ستة تعادلات.

-أطول سلسلة هزائم: إيبار، خمس هزائم.

-أطول سلسلة مباريات بلا فوز: إلتشي، 16 مباراة.

-أول هدف في الموسم: يانجل إيريرا (غرناطة في شباك أثلتيك بلباو يوم 12/9/2020).

-آخر هدف في الموسم: بابو جوميز (إشبيلية في مرمى ألافيس يوم 22/5/2021).

-أسرع هدف: خوسيه لويس موراليس (بعد 34 ثانية لصالح ليفانتي على حساب فالنسيا في 13/9/2020).

-أكبر انتصار: أتلتيكو مدريد على غرناطة 6-1، ريال سوسييداد على برشلونة 1-6.

-أكثر أهداف في مباراة واحدة: أتلتيكو مدريد وغرناطة (6-1)، ريال سوسييداد وبرشلونة (1-6)، برشلونة وخيتافي (5-2)، برشلونة وريال بيتيس (5-2)، سلتافيجو وإشبيلية (3-4)، أويسكا وسلتافيجو (3-4)، ليفانتي وبيتيس (4-3).

-أكثر اللاعبين تسجيلا لثلاثة أهداف (هاتريك): سولير (فالنسيا) في شباك ريال مدريد، النصيري (إشبيلية) في شباك ريال سوسييداد وقادش، رافا مير (هويسكا) في شباك بلد الوليد، إيزاك (ريال سوسيداد) في شباك ألافيس، جيرارد مورينو (فياريال) في شباك غرناطة، كيكي جارسيا (إيبار) في شباك ريال سوسييداد، باكا (فياريال) في شباك إشبيلية.

-حراس سجلوا أهدافا: ماركو دميتروفيتش (إيبار) في مرمى أتلتيكو مدريد، ياسين بونو (إشبيلية) في مرمى بلد الوليد.

-الفريق الأكثر تغييرا للمدربين: ألافيس (3)؛ بابلو ماتشين وأبيلاردو فرنانديز وخابي كاييخا.

-اللاعبون الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء: ديوب (إيبار)، راؤول جارسيا (بيلباو)، ماندي (ريال بيتيس)، دييني (خيتافي)، لينجليه (برشلونة)، ببطاقتين حمراوين لكل منهم.