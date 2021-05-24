وزير المالية: حقفنا أكبر خفض بالدين العام في ثلاث سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الدين تقاس بحجم الناتج الإجمالي، مشيرًا إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي كانت 108% في 2017، وفي عام 2020 وصلت لـ88%، وهذا أكبر معدل لتخفيض الدين حققته دولة في 3 سنوات فقط.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن تكلفة خدمة الدين كانت 41% منذ 3 سنوات، وستصل هذا العام لـ31%، وهذا من شأنه أن ينعكس على زيادة الاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للناس، وهذا ما انعكس على قيام الدولة بضخ استثمارات في الطرق والسكن الاجتماعي، وتطوير القرى.



وأشار إلى أن أحوال الدولة بدأت تتحسن سواء في الكهرباء او توفر الاحتياطي النقدي الاجنبي، معقبًا: "كانت حالتنا بتصعب على الناس، لكن دلوقتي حالتنا مستقرة، واستطعنا الحفاظ على احتياطي من النقد الاجنبي".

