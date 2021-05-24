محمد معيط: "الناس بتسأل مصر بتجيب الفلوس دي منين"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد، ولكن بسبب الاصلاحات الاقتصادية نعمل الآن على استعادة عافية الاقتصاد المصري مرة أخرى.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تبني 15 مدينة على مستوى العالم، معقبًا: "الناس كانت بتسأل بتودوا الفلوس فين، دلوقتي بتقول انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين".



ولفت إلى أن بعض من لا يمتلك معلومات يتحدث بشكل سلبي عن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتيح البيانات لاقتصادية للكل من يريد، معرفة حجم التقدم الذي تحقق في الاقتصاد المصري.



