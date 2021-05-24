موجز البرلمان| الموافقة على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري في مجموعه

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• "النواب" يوافق على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري في مجموعه





شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وإحالته لمجلس الدولة.





ويهدف مشروع قانون صندوق الوقف الخيري إلى:



1- تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.



2- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.



3- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية.



4- دعم أجهزة الدولة في المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.



5- المساهمة في تطوير العشوائيات.



6- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.



7- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.





• وزير الأوقاف يعلن توجيه 50 مليون جنيه لأهالي غزة





أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.





وقال «جمعة» إن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي بلغت 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه.



واضاف «جمعة»: أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأموال بصفر فوائد.



وأوضح وزير الأوقاف أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال.



وأكد وزير الأوقاف، أنه تم المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.





وأوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيا.





• بعد خفض الدين لـ20%.. رئيس قوى النواب: مصر تعاملت بكل حرفية اقتصاديًا بالرغم أزمة كورونا



ثمن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير مؤسسات التصنيف الدولية التي تؤكد اعتبار مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، مُشيرًا إلى أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأت فيها خلال السنوات الماضية ولازالت قائمة حتى الأن.





وأشار عبد الفضيل، خلال البيان الصادر له، إلى أن تعزيز البنية الاقتصادية للدولة يُساهم بشكل كبير في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، وهذا ما يؤكد على نجاح الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى.



وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر تعاملت بكل حرفية مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وأقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لافتًا إلى أنه يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

