في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

في 4 أيام زلزلت مصر الأرض من تحت أقدام أديس أبابا، فما بين تحذير ووعيد، تخترق إثيوبيا أيضا الأعراف الدولية بخصوص سد النهضة.





ولكن ما حدث لمصر في خلال 4 أيام فقط زلزل الأرض تحت أديس أبابا ورئيس وزرائهم آبي أحمد وبدأ في محاولة لنيل الرضا من السودان.





فتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من القوى الاقتصادية العالمية والتي لها حلفاء كثيرون، فحاولت التودد لمصر خلال هذه الأيام.





مباركة لوقف العداء

فعلى الفور وبعد أن تدخلت مصر وتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين كلا من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذا الأمر.





وكانت مصر قد نجحت في وقف العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص غزة بعد مرور 11 يوما استهدفت فيه قوات الاحتلال المدنيين من أطفال ونساء وهدم منازل فوق رؤوس الأبرياء.





بايدن وحق مصر المائي

ولم يمر سوى 4 أيام، حتى تلقى الرئيس المصري مكالمه من نظيره الأمريكي منذ قليل ليؤكد على بذل الجهود من أجل ضمان حق مصر المائي.





فيما علق الرئيس السيسي على مكالمة "بايدن" مؤكدا بأنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولًا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة داعيًا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد.





شتلات الأشجار للسودان

وبعد كل هذا الأمر وفي محاولة من الجانب الإثيوبي من أجل تخفيف الضغوطات والتوترات، كان قد أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، عن اعتزام بلاده تقديم 316 مليون شتلة من الأشجار إلى السودان ضمن مشروعها البصمة الخضراء الذي يستهدف زيادة الغطاء النباتي في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي.