الأسهم الأوروبية تستقر قرب مستويات قياسية بقيادة أسهم التكنولوجيا





استقرت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين وقادت أسهم التكنولوجيا صعود السوق مع تعويل المستثمرين على أن أرباحا قوية للشركات ستساعد في إبقاء القوة الدافعة للسوق.





وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1%عند 445.07 نقطة، قرب أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 446.19 نقطة.





وقفز مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 1%، بينما تراجعت قطاعات أكثر حساسية للاقتصاد مثل البنوك والموارد الأساسية.





وكانت التداولات محدودة مع إغلاق الأسواق في النمسا والدنمرك والمجر والنرويج وسويسرا وألمانيا في عطلة.





وتلقت المعنويات دعما بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إنه لا يزال من المبكر جدا مناقشة السياسة النقدية بعد نهاية برنامج مشتريات السندات الطارئ البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار).





وجاءت تعليقاتها في أعقاب دعوات من بعض زملائها لدراسة تخفيف إجراءات التيسير.





ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي أوائل الشهر القادم لمناقشة سياسته.





وكان المؤشر ستوكس 600 قد أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف على الرغم من مخاوف بشأن التضخم أثارها مسح أظهر أن نمو نشاط الشركات في منطقة اليورو زاد بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في مايو أيار.