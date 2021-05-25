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التطعيم "ديلفيري".. خدمة جديدة تقدمها وزارة الصحة

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 12:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رامي جلال، مدير مكتب الفني لمساعد وزيرة الصحة، إنهم أطلقوا خدمة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا منزليا "ديلفيري"، موضحا أن هذه الخدمة متاحة لفئات معينة، وهم من يعانون من أمراض تمنعهم من الحركة.

وأشار "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك 27 مركزًا على مستوى الجمهورية يقدمون خدمة التطعيم منزليا، موضحا أن من يعاني من مرض يعوق حركته ويمنعه من التوجه لمركز التطعيم عليه التسجيل على الموقع الإليكتروني ثم يتصل على الخط الساخن على الرقم 15335 ويطلب خدمة التطعيم المنزلي.

وأكد أن الخدمة بدأت رسميا، ويلقحون نحو 50 شخص منزليا يوميا، حيث تتوجه سيارة مجهزة للشخص في منزله ويحصل على التطعيم.

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