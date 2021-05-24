بشرى سارة في الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي

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تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أنباء سارة قبل مواجهة نهضة بركان المغربى يوم الجمعة القادمة فى كأس السوبر الأفريقى في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي للأهلي أبلغ موسيمانى بامكانية مشاركة على معلول فى الشوط الثانى خلال لقاء نهضة بركان المغربى.

ويدرس المدرب الجنوب إفريقي الدفع باللاعب التونسى على معلول فى جزء من المواجهة القادمة.