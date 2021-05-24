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شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطره علي حريق اليوم اندلع فى غرفة التعقيم التابعة لغرف العمليات فى مركز الجهاز الهضمى بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية اثر حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية،اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بحدوث حريق بغرفة التعقيم التابعة لغرف العمليات فى مركز الجهاز الهضمى بمدينة المنصورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، والتوجيه ب٥ سيارات مطافى، وتم السيطرة علي النيران التي التهمت غرفة التعقيم،خشية انتقال النيران لباقي طوابق المستشفي، ولم ينتج عن الحادث أى اصابات.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات ومعرفة أسباب حدوث الحريق.
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)
شاهد لحظة السيطرة على حريق في مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة (فيديو)

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