تامر أمين يكشف لأول مرة سر عن علاقة سمير غانم ببناته (فيديو)

نعى الإعلامي تامر أمين، الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنيه عن عمر ناهز 84عاما، موجها خالص العزاء لأسرته.





وقال " أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" إن خبر وفاة الفنان سمير غانم هز مصر كلها، وسبب له في صدمة، مشيرا إلى أنه كان يحب الفنان الراحل على المستوى الشخصي قبل الفني.





وأضاف أن سمير غانم كان سببا في ضحكة مصر، والابتسامة التي ترسم على وجوه المصريين والعرب من خلال شخصية "سمورة"، مشيرا إلى أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.





وتابع: "الحقيقة أنا كنت من المحظوظين اللي خالطوا الأستاذ سمير غانم وأسرته كلها، سواء الفنانة دلال عبد العزيز، اللي بتمنالها من كل قلبي تمام الشفاء، وإنها ترجع سالمة غانمة لولادها وعيلتها وجمهورها وأصدقائها ومحبيها."





وأضاف: "سمير غانم بالنسبة لدنيا وإيمي مكانش أب كان حالة، حالة من الأبوية وإن هو أخوهم الكبير وصاحبهم وحبيبهم وهوا اللي بيسندهم. لدرجة لما كنا نقعد في بعض الأحيان وهما صغيرين، كانت دلال عبد العزيز تشخط فيهم واللي يحميهم ويحامي ليهم ويدافع عنهم هو سمير غانم. كان بيحبهم حب خرافي، ومبيطيقش عليهم الهوا الطاير."





وعاد الإعلامي تامر أمين للظهور مجددًا مساء اليوم في برنامج (آخر النهار) على قناة النهار، بعد فترة توقف امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر- كمقدم برامج- بسبب أزمة تصريحاته عن "الصعايدة"، والتي قوبل فيها بموجة شديدة من الهجوم استدعت إيقافه من قبل القناة وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة شهرين ونقابة الإعلاميين.



