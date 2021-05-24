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"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اجتماعًا بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لمناقشة مقترح صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (المتوفين)، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تحسين أحوال أسر المتوفين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في ظل انخفاض العائد المادي للمعاش.

كما أكد أن المشروع في الأساس يقوم على مبدأ تكافلي، ولا يهدف إلى تحقيق مكاسب، مضيفًا أن الاشتراك في المشروع اختياري، وأن مصادر تمويل المشروع هي اشتراكات أعضاء هيئة التدريس المشتركين في المشروع، دون تدخل اي جهة أخرى في عملية التمويل.

وأضاف أن تنظيم تلك العملية سيكون من خلال نادي أعضاء هيئة التدريس، على أن يتم تحديد رقم حساب خاص بصندوق الرعاية بعيدًا عن حساب النادي، ويحق للمشتركين انتخاب مجلس إدارة للمشروع.

وتمت مناقشة العديد من النقاط حول عملية الاشتراك واستحقاق الصرف، وتم التوافق بين الحاضرين على عدم السماح لعضو هيئة التدريس باستراد المبلغ الذي قام بدفعه في حال رغبته في الانسحاب من المشاركة في صندوق الرعاية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم مخاطبة عمداء الكليات بضرورة الإفادة بأسماء أعضاء هيئة التدريس الراغبين فى الاشتراك، على أن يتم الموافقة على اعتماد تفعيل الصندوق بمجلس جامعة الفيوم لشهر يونيو المقبل.
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
"شديد" يناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إنشاء صندوق رعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

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