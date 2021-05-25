شاهد.. عمرو أديب و"ملوك الجدعنة" يرقصون على الهواء

اقتحم الفنانان عمرو سعد، ومصطفى شعبان، الاستديو على الإعلامي عمرو أديب، أثناء تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين.





وفوجىء "أديب"، بدخول الفنانين، قائلا: "هو في إيه سرية وسفينة"، ليرد الفنان عمرو سعد: "إيه هو انت واخد البرنامج لحسابك".

وداعب الفنان مصطفى شعبان، الإعلامي عمرو أديب: "لم ورقك.. بقالنا ساعة إلا ربع برة"، فرد "أديب": "الطموح حلو كان عندي طموح أكمل 5 دقائق كمان، بس دول سارية وسفينة ممكن يكسروا الاستديو".



