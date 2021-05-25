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رئيس قناة السويس: الشركة المالكة للسفينة الجانحة عرضت علينا مبلغًا هزيلا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعليقا على الموقف القضائي الراهن بين هيئة قناة السويس والسفينة الجانحة إيفر جيفن مع أزمة التعويضات، قائلًا: "خفضنا مبلغ التعويض بنسبة 40% ليصبح 550 مليار دولار من أصل 916 مليون دولار، وبتسهيلات تشمل سداد 200 مليون دولار كاش، والباقي 350 مليون دولار بتسهيلات عبر خطاب ضمان للبنوك".

واوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين، أن الشركة المالكة للسفينة لم تقدر المجهود الذي بُذل، معقبًا: "الصراحة مش مقدرين المجهود الي عملناه، وإننا نجحنا في تعويم السفينة في ستة أيام، دون خسائر سواء في السفينة أو العنصر البشري، ولم نلق التقدير اللازم والتفهم من قبل الشركة المالكة للسفينة للجهد الذي بذلناه".

ولفت إلى أن الشركة المالكة للسفينة عرضت سداد مبلغ 150 مليون دولار، وهو مبلغ هزيل لا يغطي الخسائر التي تسببت فيها سفينتها.

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