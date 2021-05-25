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"مكافحة كورونا": مصر ستكون أول مركز في أفريقيا لتصنيع لقاحات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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أشاد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بجهود وزارة الصحة والسكان لاحتواء فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر ستكون أول مركزا في أفريقيا لتصنيع لقاحات كورونا.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن المادة الخام لتصنيع لقاحات كورونا وصلت بالفعل إلى مصر، مشيرًا إلى أنهم حاليا في مرحلة دراسة المواد الخام للتأكد من خلوها من أي أوبئة.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "أمريكا بعد تلقي مواطنيها اللقاح أعلنوا عن قرب عودة الحياة الطبيعية لديهم وخلع الكمامات، كما أن إنجلترا سمحت بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد تلقيح عدد كبير من المواطنين هناك"، معلقا: "إحنا مش أقل منهم"

تابع، أنه يجب على المصريين أن يتوجهوا إلى تناول اللقاح المتواجد لدينا بوفرة، مؤكدا أن بعض الدول المجاورة أجلت الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب نقص الجرعات ولكن مصر يتوافر بها كميات كبيرة، مشيرا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالمرض ولكن يحمي من الأعراض الشديدة كالوفاة، مؤكدا أن اللقاح آمن تماما ويقلل أعراض كورونا حال الإصابة بصورة كبيرة.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأسود لا علاقة له بفيروس كورونا ولكن له علاقة بنقص المناعة وقد يكون سببه البروتوكولات الخاطئة وأدوية الكورتيزون.

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