رئيس الحكومة الإسبانية: المغرب ليس لديه حليف أفضل من بلدنا

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم الاثنين، إن وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى سبتة الأسبوع الماضي يمثل أزمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأكد بيدرو سانشيز أن المغرب ليس لديه حليف أفضل من إسبانيا في التكتل الأوروبي.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى الوضع الناجم عن وصول آلاف المهاجرين إلى تلك المدينة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا، في تصريح له فور وصوله إلى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي.

واعتبر أن هذه الأحداث "أثارت أزمة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وأعرب عن امتنانة للاستجابة "القوية والحازمة" لجميع المؤسسات الأوروبية والعديد من الشركاء الذين عبروا عن تضامنهم مع إسبانيا في مواجهة ما حدث.

وفي الوقت نفسه، اعتبر أن مشكلة الهجرة تمثل تحديا مهما يتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معالجته وأن علاقات الجوار مع المغرب يجب أن تقوم على ركيزتين: "الثقة واحترام الحدود".

وخاطب رئيس الوزراء المغرب للتأكيد على أنه "ليس لديه حليف أفضل أو أكبر داخل الاتحاد الأوروبي من إسبانيا للدفاع عن مصالح استراتيجية مهمة للرباط وللاتحاد الأوروبي".

كما أصر سانشيز على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وصرح بأنه يريد أن تكون بناءة قدر الإمكان.