ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك اليوم

يتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بفارق 13 نقطة عن غريمة التقليدي النادي الأهلي صاحب المركز الثاني والذي له عدة مؤجلات بسبب المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثه أهداف مقابل هدفين، و استطاع الدراويش أن يتفوق على نظيره مصر المقاصه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري:-

1-الزمالك 54 نقطة

2- الأهلي 41 نقطة

3 - المصري 39 نقطة

4- سموحة 35 نقطة

5- بيراميدز 34 نقطة

6- مصر المقاصة 33 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

8- الاتحاد السكندري 31 نقطة

9- غزل المحلة 31 نقطة

10- الإسماعيلي 29 نقطة

11- إنبي 27 نقطة

12- طلائع الجيش 27 نقطة

13- الجونة 27 نقطة

14- المقاولون العرب 27 نقطة

15- أسوان 21 نقطة

16- البنك الأهلي 18 نقطة

17- وادى دجلة 17 نقطة

18- الإنتاج الحربي 13 نقطة