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28 لاعبا في معسكر منتخب ويلز استعدادا لأمم أوروبا

الإثنين 24/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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اختار روبرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز قائمة من 28 لاعبا للانضمام إلى معسكر الفريق في البرتغال استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا.

 

وذكر الاتحاد الويلزي للعبة أن 15 لاعبا متواجدين حاليا في معسكر الفريق بالعاصمة كارديف، وسيسافرون إلى البرتغال قبل أن ينضم إليهم زملائهم الذين سيكونون قد أنهوا ارتباطاتهم مع الأندية التي يلعبون لها.

 

وأضاف أن دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد غير متواجد حاليا مع المنتخب نظرا لانشغاله بالاستعداد لمباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني، فيما يغيب الثنائي كونور روبرتس وبين كابانجو لمشاركتهما مع سوانسي في المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سيتواجد الثلاثي جوش شيهان وتوم كينج وبرينان جونسون مع فريقي نيوبورت كاونتي ولينكولن سيتي في المباراة النهائية لدوري الدرجة الثانية.

 

واعتبر الاتحاد في بيانه أن المعسكر سيكون فرصة للفريق للاستعداد لوديتي فرنسا وألبانيا، كما أنها ستكون آخر فرصة قبل إعلان الجهاز الفني للفريق عن القائمة المكونة من 26 لاعبا لأمم أوروبا 2020.

 

وجاءت قائمة الفريق لمعسكر ويلز في البرتغال كالتالي:-

 

واين هينسي (كريستال بالاس) – دانييل وارد (ليستر سيتي) – أدام دايفز (ستوك سيتي) – جيمس لورانس (سانت باولي الألماني)- بين دايفز وجو رودون (توتنهام) – كريس ميفام (بورنموث) – كريس جينتر (تشارلتون)- رايس نورجنتون دايز (نوتنجهام فورست)- نيكو ويليامز (ليفربول)- جو ألين (ستوك سيتي)- جو موريل (لوتون تاون) – إيثان امبادو (تشيلسي)- ماتيو سميث (مانشستر سيتي) – جوناثان ويليامز وكيفير مور (كارديف سيتي) – آرون رامسي (يوفنتوس) – هاري ويلسون (ليفربول) – جاريث بيل (ريال مدريد) – ديفيد بروكس (بورنموث) – تايلور روبرتس (ليدز يونايتد)- توم لورانس (ديربي كاونتي) – رابي ماتوندو (شالكه) – ديلان ليفيت (مانشستر يونايتد)- توم لوكير (لوتون تاون) – روبن كولويل ومارك هاريث (كارديف سيتي) – جورج توماس (كوينز بارك رينجرز).

 

ويتواجد المنتخب الويلزي في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.

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